Europa vence 44.ª edição da Ryder Cup de golfe

Os europeus entraram na derradeira jornada com cinco pontos de vantagem, uma diferença que nunca foi revertida, e isso não mudou no campo Marco Simone, na capital italiana, em que Tommy Fleetwood selou o resultado.



Os norte-americanos venderam cara a derrota no último dia e foram resistindo em duelo atrás de duelo, com Jon Rahm e Scottie Scheffler a empatarem o primeiro.



Viktor Hovland venceu Collin Morikwa e Rory McIlroy, melhor jogador do torneio com quatro pontos em cinco, e Tyrrel Hatton também venceram, seguindo-se a resistência norte-americana até que Fleetwood ‘arrumou’ a questão.



Os americanos seguem sem vencer na Europa desde 1993 e, em 2025, recebem os europeus, que hoje lograram o 15.º triunfo na prova.