European Golden League. Portugal perde com a República Checa

Portugal perdeu pelos parciais de 25-20, 25-20 e 25-18 e não só falhou o ataque ao segundo lugar do grupo, como encerrou a hipótese de poder chegar ao primeiro, entregue de forma definitiva à líder invicta Turquia, detentora do troféu.

A seleção da República Checa `vingou` a derrota por 3-2 sofrida em Minsk, no primeiro torneio, e ascendeu ao terceiro lugar do grupo C, com quatro pontos, ultrapassando Portugal, que caiu para quarto, com três. A Turquia lidera com 12, seguida da Bielorrússia, com cinco.

Com o resultado de Portugal, e depois de hoje ter vencido a Bielorrússia, por 3-0, a Turquia garantiu a presença na `final four`, a disputar pelos vencedores dos três grupos e a anfitriã Bélgica, em Kortrijk, a 19 e 20 de junho.