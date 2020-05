European Tour de golfe volta em julho com seis provas no Reino Unido

“Desde a suspensão da temporada 2020 no início de março, adotámos uma abordagem de tomar medidas de reavaliação da nossa programação, sendo informados a cada passo do caminho pelos nossos consultores médicos e sob orientação do governo”, disse o diretor-executivo do European Tour, Keith Pelley.



O British Masters, que se realizará perto de Newcastle, será a prova de abertura de um circuito que será disputado sem público e submetido a rígidos protocolos de testes e controlo de segurança.



"Dissemos consistentemente que a segurança é nossa prioridade absoluta e é por isso que hoje anunciamos o nosso regresso após dois meses, apoiado por uma estratégia abrangente de saúde, liderada pela nossa equipa médica”, tranquilizou o dirigente.



O Open Inglês, o Campeonato Inglês, o Celtic Classic, o Open de Gales e o Campeonato do Reino Unido são as provas sujeitas ao levantamento de restrições por parte do governo, que autorizou ainda outros quatro eventos da série Rolex.



Detalhes sobre os torneios subsequentes do European Tour, a realizar entre setembro e novembro, serão anunciados oportunamente, com uma variedade de opções de programação atualmente em consideração, à medida que a situação global da pandemia continua a evoluir.



Foi também anunciado que o DP World Tour Championship, que marca o fim da época, vai decorrer de 10 a 13 de dezembro, em Jumeriah, no Dubai, onde será coroado o campeão.



Na quarta-feira, os dados das autoridades inglesas apontavam para 37.460 mortes relacionadas com a pandemia de covid-19 e um total de 267.240 infetados.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 355 mil mortos e infetou mais de 5,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 2,2 milhões de doentes foram considerados curados.