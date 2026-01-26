Europeu de Polo Aquático arranca com "final" antecipada para Portugal

Num grupo da morte que inclui a campeã olímpica Espanha e a vice-campeã do Mundo Hungria, o jogo desta segunda-feira ganha significado redobrado para as aspirações lusas de avançar na primeira fase no terceiro lugar, estando teoricamente vedada a qualificação entre as duas primeiras posições.



Marcado para as 21h00, após a cerimónia de abertura da 21.ª edição do Europeu, o embate é também um reencontro, uma vez que as lusas bateram as romenas no torneio de qualificação, em Setúbal, em junho de 2025, por 13-7, a caminho de um regresso a fases finais, que escapava desde 2016.



Assim, a quarta participação opõe a seleção portuguesa, liderada pelo técnico Ferran Pascual, a uma equipa da Roménia que tem apenas três presenças e um 11.º lugar, em 2022, como melhor resultado. Portugal foi 10.º em 2016.



É no mesmo Grupo B que se encontra o melhor jogo do primeiro dia, uma vez que Hungria e Espanha se defrontam a abrir, pelas 17h30, no Complexo Olímpico de Piscinas do Funchal.



As detentoras do título de 2024 são as neerlandesas, que abrem o Grupo D com um embate que se prevê confortável, ante a Grã-Bretanha, numa ‘poule’ em que Suíça e Israel também se defrontam, no primeiro jogo da competição, pelas 09h00.



No Grupo A, a Grécia, vigente campeã do mundo, inicia a busca por um de dois grandes troféus internacionais que lhes falta no palmarés, a par do ouro olímpico, começando ante a Eslováquia a pretensão de vingar quatro finais perdidas, a última em 2022.



Esta ‘poule’ inclui ainda o França-Alemanha, enquanto no Grupo C o destaque vai para o Itália-Croácia (13h45). As italianas conquistaram cinco vezes esta prova, um feito só superado pelos Países Baixos (seis).