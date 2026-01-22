Europeu Futsal. Arménia surpreende Ucrânia, República Checa salva empate

Pela primeira vez na história a disputar a fase final da prova continental, a Arménia e a Lituânia surpreenderam as seleções mais cotadas no arranque da competição, num Grupo B disputado na Zalgirio Arena, localizado na cidade lituana de Kaunas.



No primeiro jogo, a Ucrânia entrou em campo com o estatuto de terceira colocada no derradeiro Mundial, em 2024, e quarta classificada na anterior edição, o que de nada valeu face aos arménios, que deram a volta ao resultado e venceram por 2-1.



Depois de um ‘nulo’ ao intervalo, Vladyslav Pervieiev ainda deu vantagem à equipa ucraniana, aos 26 minutos, mas o ‘bis’ de Mihran Dermenjyan, aos 30 e 39, deu um importante triunfo à Arménia, que conquistou os primeiros pontos na competição.



Mais tarde, entraram em ação República Checa, de regresso à fase final depois de falhar as edições de 2018 e 2022, ambas conquistadas por Portugal, e a coanfitriã Lituânia, que esteve muito perto de vencer, mas consentiu o 3-3 no último minuto.



Faltavam apenas 35 segundos quando Mikus Francisco evitou esse triunfo, aliado ao ‘bis’ de Michal Seidler, aos 10 e 15, face aos golos de Edgaras Baranauskas, aos 13, Ignas Rastutis, aos 17, e Vladimir Derendiajev, aos 19, tudo no primeiro tempo.



Na classificação, a Arménia segue na liderança isolada, com três pontos, à frente de Lituânia e República Checa, com um, ao passo que a Ucrânia está sem pontos.



Na segunda ronda, no domingo, Arménia e República Checa encontram-se a partir das 12:00 (horas de Lisboa), seguindo-se o jogo entre Lituânia e Ucrânia, às 15:00.



Ao terceiro dia, a competição viaja até à capital eslovena, Liubliana, com os jogos Bielorrússia-Bélgica (16:30) e Eslovénia-Espanha (19:30) a inaugurarem o Grupo C.



A estreia da seleção portuguesa, bicampeã europeia em título, está marcada para as 13:30 de sábado, frente à Itália, vencedora em 2003 e 2014, em duelo do Grupo D – que também conta com Hungria e Polónia -, na Arena Stozice, em Liubliana.



O Campeonato da Europa de futsal iniciou-se na quarta-feira e prolonga-se até 07 de fevereiro, numa organização tripartida entre Eslovénia, Letónia e Lituânia, onde a equipa das ‘quinas’, atual bicampeã europeia, fará todo o percurso na Eslovénia.



Os dois primeiros de cada um dos quatro agrupamentos avançam para os quartos de final, a disputar em 31 de janeiro e 01 de fevereiro, enquanto as meias-finais se jogam no dia 04 e a final e jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares no dia 07.



