Europeu Futsal. Espanha soma segunda vitória, Eslovénia bate Bélgica

Em Liubliana, os espanhóis, sete vezes campeões europeus, marcaram um golo em cada parte, adiantando-se logo aos seis minutos, por intermédio de Mellado, que já havia 'faturado' no triunfo por 4-1 face aos eslovenos, na estreia.



Na segunda parte de um jogo em que rematou muito mais (47 contra 12, incluindo 17-6 nos ‘tiros’ enquadrados), a Espanha, que nunca falhou o pódio em 12 edições, ‘sentenciou’ o jogo logo aos 40 segundos, com um tento de David Novoa.



Com este segundo triunfo, a formação espanhola passou a liderar isolada o agrupamento, uma vez que a Bélgica, que havia goleado a Bielorrússia por 4-0, perdeu por 5-4 com a Eslovénia, num jogo em que os ‘forasteiros’ até marcaram primeiro.



A cumprir a sétima presença consecutiva, a formação da casa chegou, no entanto, ao intervalo já a vencer por 5-2, com tentos Teo Turk (quatro minutos), Aabbou (seis, na própria baliza), Zan Janez (15), Ziga Ceh (16) e Matej Fidersek (18).



Os belgas, que se adiantaram por Gréllo (dois minutos) e chegaram ao 2-2 por Omar Rahou (nove), reagiram na segunda metade, mas o golo de Kenneth Vanderheyden (34) e o ‘bis’ de Tahou (35) foram insuficientes para pontuar.



A Eslovénia, que tem como melhor classificação histórica o quinto lugar de 2018, fica, assim, bem colocada para chegar aos ‘quartos’, face à vantagem no confronto direto com os belgas e ao facto de fechar perante à já eliminada Bielorrússia, enquanto a Bélgica tem de enfrentar a Espanha, na quinta-feira.



A 13.ª edição do Europeu de futsal decorre até 07 de fevereiro e é coorganizada por Eslovénia, Letónia e Lituânia, com Portugal, que na terça-feira defronta a Hungria, à procura do terceiro título consecutivo, depois dos triunfos em 2018 e 2022.

