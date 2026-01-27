Europeu Futsal. Portugal pode carimbar apuramento antecipado

Vencedoras dos encontros da primeira jornada do Europeu2026, as seleções portuguesa e húngara procuram a segunda vitória e podem garantir a passagem à próxima fase da prova.



Para que tal aconteça, Portugal deve vencer a Hungria e esperar por um resultado negativo da Polónia, próxima adversária no torneio, no encontro frente à seleção italiana.



A Hungria também joga pela qualificação, que garante se vencer o jogo desta tarde e a Itália não for além de um empate frente à formação polaca.



Na véspera do encontro, Jorge Braz sublinhou a importância do rigor da preparação de um embate que considera exigente.



“Essencialmente, é estarmos atentos a todos os pormenores. Afinarmos o nosso processo é sempre mais importante do que estarmos excessivamente preocupados com o lado estratégico. Se fizermos o nosso trabalho bem feito então do outro lado ainda devem estar mais preocupado”, reforçou.



“Sabem muito o que fazem em todos os momentos do jogo. Juntaram a isso uma vontade competitiva e uma capacidade de gerir o jogo. Esperam pacientemente pela oportunidade. A Hungria fez isso muito bem no primeiro jogo e por isso venceu", notou o selecionador português.



Uma vitória da equipa das ‘quinas’ esta terça-feira sobre uma seleção que perdeu sempre contra Portugal significa, ainda, o 13.º triunfo consecutivo em fases finais de Europeus para os portugueses.

Em declarações na antevisão ao jogo, Tomás Paçó deixou o mote para o que resta da fase de grupos deste Europeu de futsal: “O nosso objetivo é fazer os nove pontos. Se ganharmos frente à Hungria isso não fará com que entremos mais relaxados no último jogo com a Polónia”.



Após a vitória por 6-2 na estreia, a seleção bicampeã em título defronta a Hungria esta terça-feira às 16h30 (hora em Portugal), na Arena Stozice, em Liubliana. O duelo entre Polónia e Itália, também do grupo D, disputa-se mais tarde, às 19h30, no mesmo pavilhão.



