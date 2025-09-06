Europeu Hóquei em Patins. Portugal na final depois de derrotar a Espanha

Depois de três derrotas na fase de grupos, Portugal parece ter renascido no Europeu de hóquei em patins. Frente à Espanha, tricampeão da Europa, Portugal entrou bem em campo e mostrou-se ao melhor nível.





Golos apenas na segunda parte. Primeiro, Aragonés marcou para os espanhóis com Miguel Rocha e Hélder Nunes a levarem o pavilhão de Lordelo ao rubro com dois golos que colocaram Portugal na frente.





No entanto, a seleção não conseguiu segurar a vantagem e viu Carballeira a empatar a apenas 29 segundos do final.





O prolongamento não trouxe mais golos e foi nas grandes penalidades que se decidiu o vencedor.





Xano Edo foi protagonista ao defender vários penáltis espanhóis e o veterano Gonçalo Alves bateu a grande penalidade do triunfo.





Do inferno ao céu em apenas cinco dias. Portugal está na final do Europeu de hóquei em patins. No jogo derradeiro, a seleção treinada por Paulo Freitas vai tentar a desforra contra a França.





A partida será jogada a partir das 21h15 e terá transmissão em direto na RTP1.