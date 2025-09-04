Europeu Hóquei Patins. Portugal ganha confiança antes de defrontar a Espanha

Em Lordelo, Portugal entrou cedo a marcar. Alvarinho mostrou argumentos goleadores ao marcar os três primeiros golos de Portugal.





Patau marcou o primeiro de Andorra e seguiram-se mais golos portugueses com Hélder Nunes, Gonçalo Alves e Rafa a festejarem.





Logo a seguir, entrou em ação Miguel Rocha, do Óquei de Barcelos, que marcou por duas vezes antes do intervalo.





Nos segundos 25 minutos, Gonçalo Alves bisou e Miguel Rocha fez o terceiro no jogo. A Andorra ainda marcou por uma segunda vez e Alvarinho fechou a partida tal como a começou: a marcar mais um golo, o quarto.





Com este resultado, Portugal está nas meias-finais. Depois da derrota de quarta-feira, a seleção espera que os deptos se desloquem a Lordelopara a apoiar a equipa e ajudar a derrotar a atual campeã da Europa. A Espanha é o obstáculo a ultrapassar.





A partida será disputada esta sexta-feira, às 21h45, e terá transmissãoem direto na RTP1.