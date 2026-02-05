Europeu Polo Aquático. Grécia conquista medalha de bronze ante a Itália

Numa partida de sentido único, ‘brilharam’ Foteini Tricha, melhor jogadora do mundo em 2025, e Vasiliki Plevritou, uma das melhores marcadoras do torneio, com três golos cada, sendo que os quatro golos de Dafne Bettini não 'salvaram' as transalpinas.



As campeãs do mundo em título acabaram no último lugar do pódio na ilha da Madeira, relegando as italianas para o quarto posto, gorado o objetivo de serem campeãs europeias pela primeira vez desde 2012.



Pelas 19:15, o Complexo Olímpico de Piscinas do Funchal recebe a final do torneio, que opõe os Países Baixos, detentores do título europeu, à Hungria, vice-campeã do mundo.



De resto, Portugal acabou em 12.º lugar, entre 12 seleções, após conseguir qualificar-se para um Europeu 10 anos depois da última presença, em 2016.