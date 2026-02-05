Europeu Polo Aquático. Países Baixos revalidam título europeu no Funchal

Após uma igualdade a 10 golos no tempo regulamentar, foram os penáltis a decidir a contenda, e nesse momento as neerlandesas foram perfeitas, marcando os cinco remates que tentaram, enquanto as húngaras falharam uma das tentativas.



Antes, a partida teve várias reviravoltas no marcador, mas acabou por coroar uma das seleções favoritas, que trazia o título de 2024 como ‘credencial’, chegando ao sétimo título no palmarés do torneio – ninguém soma mais do que cinco.



De resto, a equipa orientada por Evangelos Doudesis completou o torneio invicta, sem qualquer derrota, consumando o favoritismo no Complexo Olímpico de Piscinas do Funchal.



Por seu lado, as húngaras voltaram a perder uma grande final internacional, depois de em 2025 terem sido ‘vices’ mundiais, à custa da Grécia, embora hoje tenham entrado melhor, vencendo o primeiro período por 3-1.



No segundo parcial, permitiram a reviravolta, indo as neerlandesas para o intervalo de maior duração a vencer por 5-4, mas a Hungria voltou a entrar melhor, passando para a frente (6-5).



Os Países Baixos voltaram a ‘virar’ (7-6), mas no quarto período, à entrada para os últimos seis minutos, o placar marcava 8-8, e a igualdade manteve-se até final, decidindo-se a contenda nos penáltis.



Antes, a Grécia ficou com a medalha de bronze pelo segundo Europeu consecutivo, continuando à espera do primeiro título mundial, tendo a campeã do mundo imposto um 15-8 à Itália no jogo pelo último lugar do pódio.



Bea Ortiz, de Espanha, e Vasiliki Plevritou, da Grécia, acabaram como melhores marcadoras do torneio, com 25 golos, cada, enquanto Maria Machado foi a melhor portuguesa e uma das melhores da competição, com 18, contribuindo para o 12.º posto do conjuto luso.



Jogo no Complexo Olímpico de Piscinas, no Funchal.



Hungria – Países Baixos, 10-10 (3-5 no desempate por grandes penalidades).



Marcha do marcador: 3-1 (1.º período), 4-5 (2.º), 6-7 (3.º), 10-10 (final).



Com arbitragem de Aurely Bouchez (França) e Hendrik Schopp (Alemanha), as seleções alinharam e marcaram:



- Hungria (10): Boglarka Neszmely, Dorottya Szilagyi, Vanda Valyi (2), Eszter Varro (2), Dalma Domsodi, Nora Sumegi, Tekla Aubeli, Rita Keszthelyi (2), Dora Leimeter, Natasa Rybanska, Kamilla Faragó, Krisztina Garda (2), Szonja Golopencza e Panna Tiba (2).



Selecionador: Sandor Cseh.



- Países Baixos (10): Laura Aarts, Christina Hicks, Simone van de Kraats (3), Maxime Schaap, Maartje Keuning (2), Fleurien Bosveld (2), Bente Rogge, Noa de Vries, Kitty Lynn Joustra (1), Lieke Rogge (1), Lola Moolhuijzen (1), Nina tem Broek, Britt van den Dobbelsteen e Pien Gorter.



Selecionador: Evangelos Doudesis.