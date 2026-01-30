Mais Modalidades
Europeu Polo Aquático. Portugal goleia Suíça e garante top 12
Portugal bateu hoje a Suíça por 17-10, no Grupo H da segunda fase do Europeu feminino de polo aquático, no Funchal, e garantiu pelo menos que estará entre as 12 melhores seleções da competição.
No Complexo Olímpico de Piscinas do Funchal, Portugal logrou a maior vitória de sempre na fase final de um Europeu, com quatro jogadoras lusas a fazerem ‘hat-trick’: Beatriz Pereira, Carolina Magano Fernandes, Maria Machado e Alice Rodrigues.
Na frente do Grupo H, com seis pontos (três ‘herdados’ da fase anterior), a seleção lusa defronta, no domingo, a Grã-Bretanha, numa partida em que o vencedor disputará o nono e o 10.º lugares, e o derrotado o 11.º e 12.º.
No primeiro período, Portugal entrou praticamente a vencer, por Beatriz Pereira, que viria a ‘bisar’ nos primeiros oito minutos, com a capitã Inês Nunes, Carolina Magano, por duas vezes e tendo sido o foco dos ataques pela direita, a fazer os restantes, contra um tento de penálti de De Feo e outro de Verhagen.
Apesar de superiores, as lusas iam consentindo às suíças espaço para manterem o resultado aproximado, com tentos de De Bue, outro penálti, de Verhagen, e De Feo.
Ainda assim, Beatriz Pereira completou o ‘hat-trick’ ainda na primeira parte, com Maria Machado e Madalena Lousa a marcarem os restantes.
Um grande terceiro período, com parcial favorável de 6-1 às comandadas por Ferran Pascual, deixou as portuguesas confortáveis no marcador, com Maria Machado a chegar aos 11 golos no torneio, entre as melhores anotadoras.
As suíças iam reduzindo, sobretudo de penálti, e Verhagen e De Feo também completaram ‘hat-tricks’, mas a superioridade portuguesa fez-se sentir a todos os níveis, mesmo com a rotação de plantel – nove das 12 jogadoras de ‘campo’ que constavam da ficha de jogo marcaram.
Por outro lado, Maria Sampaio acabou a partida com 10 defesas, enquanto a outra guarda-redes, Mariana Carvalho, defendeu um penálti, numa exibição completa das portuguesas, que nunca haviam triunfado por tamanha diferença num Europeu – aliás, o 12-7 da ronda inaugural, ante a Roménia, é a segunda maior vitória.
Segue-se a Grã-Bretanha, no domingo, para definir o jogo específico de atribuição de posição final, no qual, em teoria, Portugal defrontará Sérvia ou Alemanha, faltando saber se se fica pelo top 12 que era o objetivo declarado à partida ou, por outra, consegue jogar para superar a melhor classificação de sempre, o 10.º lugar de 2016.
Jogo no Complexo Olímpico de Piscinas, no Funchal.
Portugal – Suíça, 17-10.
Marcha do marcador: 5-2 (1.º período), 8-5 (2.º), 14-6 (3.º), 17-10 (final).
Com arbitragem de Diana Dutilh (Países Baixos) e Anna Goncharenko (Ucrânia), as seleções alinharam e marcaram:
- Portugal (17): Maria Sampaio, Alice Rodrigues (3), Carolina Magano Fernandes (3), Iara Santos (1), Inês Nunes (1), Beatriz Jardim (1), Carlota Milheiro (1), Madalena Lousa (1), Maria Machado (3), Beatriz Pereira (3), Beatriz Carmo, Beatriz Sousa, Mariana Carvalho e Joana Arromba.
Selecionador: Ferran Pascual.
- Suíça (10): Leah Friedman, Samira Schwab, Lotti Verhagen (3), Lena Oberli, Paola de Feo (3), Nina Mikulic, Jacqueline Kohli (2), Amy Nussbaumer, Julia Mattoscio, Eliane de Bue (1), Melanie Adler (1), Alina Morgenegg, Meret Schmidt e Anouk Soder.
Selecionador: Vladimir Bajkovic.
