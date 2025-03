Europeus Atletismo. Carlos Nascimento na final dos 60 metros

O velocista do Sporting, de 30 anos, que tinha retirado um centésimo de segundo à sua anterior melhor marca, fixando-a durante em 6,61, nas semifinais, voltou a correr nesse tempo, terminando no segundo lugar da terceira série, apenas atrás do espanhol Guillem Crespi (6,58), assegurando um dos dois primeiros lugares de apuramento direto.



"Ao contrário da primeira corrida (nas semifinais), acho que parti um bocadinho pior e um bocadinho melhor à frente. Acho que, se conseguir juntar as duas peças do puzzle, acho que posso ser o segundo português de sempre, na casa dos 6,50, que é o meu objetivo", referiu o atleta natural de Matosinhos.



Quinto em Torun2021, Carlos Nascimento vai estar na final mais rápida dos Europeus sob telha, que vai fechar o programa do terceiro dia, a partir das 21:40 (20:40), com o objetivo de superar a marca de 6,60 de Carlos Calado, ainda longe do recorde nacional de Francis Obikwelu (6,53).



"Para já, estar na final é a melhor conquista que posso ter e, agora, quero focar-me na final, que vai ser uma coisa séria", avisou Nascimento, que, juntamente com o repescado neerlandês Taymir Burnet chegou à corrida decisiva com o sétimo tempo entre os semifinalistas.