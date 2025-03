Europeus Atletismo. Carlos Nascimento sétimo nos 60 metros

O velocista do Sporting, de 30 anos, que tinha retirado um centésimo de segundo à sua anterior melhor marca e igualado este registo nas semifinais, foi mais lento na final, que cumpriu com o tempo de 6,62, quedando-se pelo sétimo posto.



"Estou muito orgulhoso, porque consegui mais uma final europeia, com os meus 30 anos, já com 15 ou 16 de atletismo. Saio daqui com recorde pessoal, este tempo da final igualou ao anterior, o que quer dizer que estou constante. E, agora, nos Mundiais em pista curta, é baixar os 6,60, para ser o segundo português de sempre", afirmou.



O atleta natural de Matosinhos reiterou a intenção de 'roubar' esse estatuto a Carlos Calado, que correu em 6,60 em 1999, sem, no entanto, ameaçar o 'reinado' do recordista nacional Francis Obikwelu, que correu a distância em 6,53 na conquista do título europeu em Paris2011.



Após a sua segunda final em Europeus 'indoor', Carlos Nascimento, quinto em Torun2021, enalteceu o seu estado de forma, que lhe permitiram melhorar o recorde pessoal e igualar o anterior, na final, no terceiro sprint do dia.



"Esta final foi o que andei a fazer nas outras corridas. Honestamente, acho que não podia fazer melhor. Sabia da dificuldade de disputar muitas corridas no mesmo dia, já não tenho 20 anos e já me começa a custar fazer tantas provas no mesmo dia", explicou.



O britânico Jeremiah Azu conquistou o título de homem mais rápido destes campeonatos, com o tempo de 6,49, ao gastar menos três centésimos do que o sueco Henrik Larsson (6,52), segundo classificado, e menos seis do que o seu compatriota Andrew Robertson (6,55), terceiro.