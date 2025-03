Europeus Atletismo. João Coelho sexto nos 400 metros

A correr na pista um, o atleta do Sporting cumpriu as duas voltas à pista neerlandesa em 46,46 segundos, longe da sua melhor marca do ano (46,01), conseguida nas eliminatórias, na sexta-feira, e do seu recorde nacional (45,86).



Nos últimos 100 metros, o velocista natural de Alhandra tentava recuperar, mas, na última curva, foi impedido de ultrapassar pelo neerlandês Isaya Klein Ikkink, quinto classificado, que acabou por não conseguir superar.



"Este tipo de embates complica a situação, ia lançado, com uma margem para fazer uma boa marca, mas estas coisas acontecem, é pena ter-me prejudicado assim a corrida. Achava que ia ser melhor, mas estes incidentes acontecem. Agora, é preparar o verão, que ao ar livre as pistas são diferentes", afirmou o recordista nacional.



O húngaro Attila Molnár sagrou-se campeão, com o tempo de 45,25, impondo-se ao polaco Maksymilian Szwed (45,31) e ao francês Jimy Soudril (45,39), segundo e terceiro classificados, respetivamente.



Mesmo assim, João Coelho, de 25 anos, melhorou o oitavo lugar alcançado na última edição dos Europeus 'indoor' Istambul2023, depois de ter sido operado a um tumor maligno na tiroide, em novembro do ano passado, numa classificação que considerou prejudicada pela pista que lhe calhou em sorte.



"Fico um bocado desgosto por ter tido a quarta melhor marca das semifinais e ter ido parar à pista um. É assim que se decide fazer as coisas e eu tenho de aceitar", lamentou o português, que, nas semifinais, tinha sido apenas batido pelos ocupantes do pódio na final.



Após se ter apurado para a final, João Coelho tinha assumido a ambição de melhorar o seu recorde nacional, num objetivo condenado ao fracasso pela pista e pelo incidente na corrida com Ikkink.



"Seja em que pista for, tenho de correr, mas, fisicamente, afeta, correr na pista um. Mas, para mim, foi mais prejudicial este incidente, porque acho que ia fazer uma marca bastante aceitável, julgo que melhor do que a que tinha feito, mas, o segundo empurrão, tirou-me completamente da corrida", explicou.



O melhor resultado nacional nas duas voltas à pista sob telha continua a ser o quinto posto conquistado por Carlos Silva em Valência1998.