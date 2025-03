Europeus Atletismo. Lorene Bazolo fica pelas semifinais dos 60 metros

A velocista do Sporting, que este ano já igualou os 7,17 segundos do seu recorde nacional, não foi além da 14.ª posição, concluindo esta fase como 14.ª classificada entre as semifinalistas, em 7,21 segundos.



A melhor marca de acesso à final foi alcançada pela italiana Zaynab Dosso, com o tempo de 7,03, enquanto a checa Karolína Manasová foi a última repescada, com 7,10.



Esta foi a terceira vez que Lorene Bazolo, de 41 anos, chegou às semifinais de Europeus 'indoor', em cinco presenças, repetindo o feito de Belgrado2017 e Glasgow2019.



O melhor resultado nacional na distância mais curta dos Europeus em pista coberta foi conquistado por Arialis Martínez em Istambul2023, quando terminou no quinto lugar.



A final dos 60 metros está marcada para as 18:37 locais (17:37 em Lisboa), antecedendo a estafeta feminina 4x400 metros, que encerra os campeonatos.