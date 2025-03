Europeus: Baldé à beira das medalhas no salto em comprimento

O atleta do Benfica, de 25 anos, terminou a final com 8,07 metros, alcançados no segundo salto, acabando por ser batido pelo búlgaro Bozhidar Sarâboyukov, que se sagrou campeão da Europa, com 8,13 metros, ao superar por um centímetro o italiano Mattia Furlani e o espanhol Lester Lescay, segundo e terceiro classificados.



Gerson Baldé, que abdicou de dois saltos, iniciou o concurso com 7,61, terminando com 7,76 e 7,86, ficando aquém dos 8,11 da sua melhor marca do ano, igualada na sexta-feira, na qualificação para esta final, e do seu recorde pessoal (8,14), deixando o pavilhão neerlandês em lágrimas.



Carlos Calado é o recordista nacional do salto em comprimento, com os 8,22 metros conseguidos em Espinho, em 26 de janeiro de 2002, e o detentor da melhor classificação portuguesa na competição, com o segundo lugar em Valência1998.