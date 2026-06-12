Europeus canoagem. Beatriz Fernandes e Inês Penetra na final C2 em bom dia luso

A dupla lusa foi segunda na semifinal, concluindo o seu desempenho em 2.08,193 minutos, a 1,095 segundos das checas Denisa Rahova e Kamila Simova, que venceram a regata.



“Sabemos que o nível competitivo europeu é muito alto e que qualquer tripulação podia passar. Esperamos corrigir o que esteve tão bem. Fomos finalistas do Mundial em 2025, mas tínhamos a noção de que não poderíamos falhar uma remada ou arrancar menos bem”, analisou Inês Penetra.



As duas canoístas disputam a final no domingo, às 11:36, competindo na pista 1, precisamente a oposta – a nona - na qual Beatriz Fernandes lutará pelas medalhas, no sábado, em C1 200 metros.



“Disputar as duas finais é a cereja no topo do bolo. Vou dar tudo até ao fim. Treino todos os dias para disputar todas as provas possíveis. E tento lidar com a pressão com descontração. E tenho conseguido gerir bem”, disse Inês Penetra.



Minutos antes, tinha sido Fernando Pimenta a qualificar-se para a final de K1 500, depois de o ter feito já no olímpico K1 1.000 metros, no qual defende o título europeu, além de fazer os 5.000 metros com que terminam os Europeus no Centro de Alto Rendimento (CAR).



Hoje, foi igualmente dia para Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha mostrarem porque foram campeões da Europa e do mundo em K4 500, em 2025, vencendo a sua meia-final com uma prova à altura do seu estatuto.



Messias Baptista já tinha assegurado a regata das medalhas de K1 200 metros e, juntamente com João Ribeiro, a de K2 500, em busca do primeiro pódio europeu quando, curiosamente, já foram campeões mundiais, em 2023.



Na classe adaptada de VL2, Norberto Mourão vai tentar o ‘tri’ europeu numa época em que o atleta de 45 anos tem sentido algumas dificuldades, que o levaram ao sétimo lugar na Taça do Mundo da Alemanha.



Igualmente em especialidade paralímpica, Alex Santos também se apurou para a final de KL1 200 metros.



Por outro lado, a olímpica Teresa Portela e a jovem Clara Duarte, foram quintas na meia-final de K2 500, pelo que vão disputar a final B, entre o 10.º e 18.º lugares, tal como Ana Brito em K1 500, igualmente com a quinta posição.



- Finais dos portugueses no sábado:



10:37 K1 1.000 Fernando Pimenta.



11:40 C1 200 Beatriz Fernandes.



12:05 K4 500 Gustavo Gonçalves/João Ribeiro/Messias Baptista/Pedro Casinha.



16:05 K1 500 Fernando Pimenta.



Paracanoagem:



11:06 KL1 200 Alex Santos.



13:10 K1 200 Daniel Godinho, Ricardo Simões, Raul Costa e Wilson Oliveira (final direta).



13:30 K1 200 Cátia Ferreira e Maria Ferreira (final direta).



15:29 VL1 200 Carlos Amado (final direta).



