Europeus canoagem. Fernando Pimenta garante a sua segunda final com o K1 500

O melhor canoísta português da história, com duas medalhas olímpicas, geriu a sua prova de forma a ser um dos três mais fortes, acabando em terceiro, em 1.51,274 minutos, a 1,220 segundos do polaco Alex Borucki.



A final do K1 500 realiza-se sábado às 16:05, com Pimenta a competir na lateral pista nove, por norma menos favorável em termos de vento, mais favorável às primeiras.



Domingo, Fernando Pimenta, que tem um curriculo com 181 medalhas nas mais importantes provas internacionais, tem ainda a final, direta, de K1 5000, especialidade na qual também costuma ser pódio.



Além de Pimenta, em K1 500 e 1000 metros, distância na qual vai defender o título europeu, Portugal garantiu já as finais de K2 500 metros por João Ribeiro e Messias Baptista, que também fará o K1 200: juntos com Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha, vão defender o título europeu de K4 500.



Beatriz Fernandes vai estar na final de C1 200 metros e na classe adaptada de VL2, Norberto Mourão vai tentar o ‘tri’ europeu.



Os Europeus de canoagem reúnem cerca de 600 atletas de 39 países.