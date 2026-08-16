Europeus de atletismo. Agate de Sousa `cai` do bronze para o quarto lugar no salto em comprimento

A italiana Larissa Iapichino, detentora do melhor salto do ano (7,12 do seu recorde pessoal) evoluiu da prata em Roma2024 para o título europeu, com 7,00 metros, mais um centímetro do que a britânica Jazmin Sawyers, segunda classificada (6,99), e mais dois do que a francesa Hilary Kpatcha (6,98), terceira.



O bronze de Agate de Sousa em Roma2024, na sua estreia por Portugal, continua a ser o melhor resultado português na disciplina em Europeus ao ar livre.



