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Europeus de atletismo. Agate de Sousa `cai` do bronze para o quarto lugar no salto em comprimento
A portuguesa Agate de Sousa terminou hoje no quarto lugar a final no salto em comprimento nos Campeonatos da Europa de atletismo Birmingham2026, com 6,96 metros da sua terceira tentativa, depois da medalha de bronze conquistada na edição anterior.
A italiana Larissa Iapichino, detentora do melhor salto do ano (7,12 do seu recorde pessoal) evoluiu da prata em Roma2024 para o título europeu, com 7,00 metros, mais um centímetro do que a britânica Jazmin Sawyers, segunda classificada (6,99), e mais dois do que a francesa Hilary Kpatcha (6,98), terceira.
O bronze de Agate de Sousa em Roma2024, na sua estreia por Portugal, continua a ser o melhor resultado português na disciplina em Europeus ao ar livre.
O bronze de Agate de Sousa em Roma2024, na sua estreia por Portugal, continua a ser o melhor resultado português na disciplina em Europeus ao ar livre.