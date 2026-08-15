Europeus de Atletismo. Agate de Sousa na final do salto em comprimento à primeira

A saltadora do Benfica, de 26 anos, assegurou a presença na final, a disputar no domingo, a partir das 20:05, com os 7,00 do primeiro e único salto, um registo que foi apenas superado pela alemã Malaika Mihambo (7,10), enquanto a italiana Larissa Iapichino conseguiu o terceiro da manhã (6,94).



“Assim que saltei, olhei para o ‘placard’ e vi sete metros, nem reparei no vento. Eram sete metros e dava para passar, que era o nosso objetivo”, reconheceu Agate de Sousa, após a qualificação restrita a saltos iguais ou acima dos 6,80 metros, ou para as 12 melhores, com a francesa Yanis David a ser a última repescada, com 6,61.



A melhor marca do ano de Agate de Sousa, três centímetros acima da anterior, ainda em fevereiro, na temporada em pista curta, foi apenas batida por Mihambo, campeã em título, enquanto Iapichino, ‘vice’ em Roma2024, ficou atrás da portuguesa, medalha de bronze nos últimos Europeus.



“Com sete metros não tenho como estar triste. Estou contente, independentemente de ser a primeira ou a segunda marca”, vincou.



Na antevisão à final, Agate de Sousa voltou a apontar a um lugar do pódio, assumindo que quer "muito a medalha".



“Amanhã é um outro dia, são as mesmas adversárias e sabemos que elas também treinam e as outras também estão a saltar bem. Tenho de ir com tudo, sabendo que tudo pode acontecer. Eu quero muito a medalha. Se for de ouro, melhor ainda. Mas se não, a vida segue”, concluiu.



Outro objetivo que estabeleceu para a sua carreira passa por melhorar os 7,12 metros do atual recorde nacional, que pertence desde 29 de julho de 2008 a Naide Gomes, que detém também os melhores resultados portugueses nesta disciplina, com a prata em Gotemburgo2006 e Barcelona2010.



Agate de Sousa tem como recorde pessoal 7,03 metros, conseguidos em 2023, ainda como são-tomense.



