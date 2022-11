Europeus de atletismo de 2026 vão disputar-se em Birmingham

"O público inglês é grande apreciador do atletismo de classe mundial, vimos isso recentemente nos Jogos da Commonwealth, com as bancadas cheias, mesmo nas sessões da manhã", justificou o presidente da EAA, Dobromir Karamarinov, no sítio da instituição.



Birmingham, que já recebeu Mundiais e Europeus, mas de pista coberta, acolheu em julho e agosto deste ano os Jogos da Commonwealth, no estádio Alexander, recentemente reconstruído e apresentado como palco para a competição de 2026.



Para 2024, já está definido que a próxima edição dos Europeus decorrerá em Roma, de 07 a 12 de junho, uma data que se adapta ao facto de ser ano olímpico.