Europeus de atletismo. Delvis Santos ‘brilhou’ nos 200 metros após regressar da ‘baixa’

Delvis Santos deu meia volta à pista do Alexander Stadium em 20,23 segundos, o seu recorde pessoal e o segundo melhor de sempre de um português, apenas atrás do recordista nacional Francis Obikwelu, ao bater os 20,30 de David Lima, em 2017.



O velocista do Sporting, de 27 anos, foi terceiro da segunda série, com o quinto na classificação geral, depois de ter avisado, após superar as eliminatórias (20,70 segundos, também o quinto tempo), durante a manhã, que queria lutar por um lugar no pódio.



“O meu objetivo é sair daqui com uma medalha, independentemente das condições em que estou. Essa é a minha vontade, a minha crença e nada me pode tirar esse sonho”, afirmou, antes de saber que, na sexta-feira, vai ter essa oportunidade, depois de ter falhado a fase final do hectómetro, há dois dias, por doença.



A final dos 200 metros antecede o embate entre a britânica Keely Hodgkinson, a neerlandesa Femke Broeders-Bol e a suíça Audrey Werro nos 800, que encerra o programa do quinto dia dos Europeus.



Os outros dois portugueses hoje em competição nos Europeus, os jovens estreantes Leandro Monteiro, de 23 anos, e Lourenço Rodrigues, de 22, ficaram pelas eliminatórias dos 3.000 metros obstáculos, fora dos oito primeiros que avançavam para a final



Leandro Monteiro terminou a segunda série na 11.ª posição, com o tempo de 08.45,79 minutos, um registo melhor do que o conseguido por Lourenço Rodrigues, medalha de bronze nos Europeus sub-23 no ano passado, que ficou em 13.º na primeira corrida, em 08.54,62.