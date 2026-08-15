Mais Modalidades
Atletismo
Europeus de Atletismo. Isaac Nader 12.º nos 1.500 metros
O português Isaac Nader terminou hoje no 12.º lugar a final dos 1.500 metros dos Campeonatos da Europa de atletismo, na cidade inglesa de Birmingham, com o tempo de 03.39,80 mimutos, a 3,99 segundos do vencedor, o neerlandês Stefan Nillessen.
A dois dias de completar 27 anos, o algarvio, 10.º em Roma2024, procurava juntar o cetro europeu ao mundial ao ar livre, mas acabou por ser o último na final, perante o ataque de Nillessen (03.35,70), que deixou o sueco Samuel Pihlström (03.36,16) e o irlandês Andrew Coscoran (03.36,24) nas segunda e terceira posições, respetivamente.
Rui Silva e Mário Silva, com as medalhas de bronze em Munique2002 e em Split1990, continuam a deter os melhores resultados nacionais nos 1.500.
Rui Silva e Mário Silva, com as medalhas de bronze em Munique2002 e em Split1990, continuam a deter os melhores resultados nacionais nos 1.500.