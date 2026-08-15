Europeus de atletismo. Jéssica Barreira termina heptatlo no 12.º lugar

A irlandesa Kate O’Connor venceu a competição, com 6.751 pontos, à frente das neerlandesas Emma Oosterwegel (6.713) e Sofie Dokter (6.664), que ficaram no segundo e terceiro lugar, a 38 e 87 pontos, respetivamente.





A recordista portuguesa do heptatlo Jéssica Barreira assumiu-se hoje como uma "novata", para justificar a ambição de melhorar o 12.º lugar nos Campeonatos da Europa de atletismo, em Birmingham, onde conseguiu a melhor classificação de sempre nacional.



"É um misto de emoções. O primeiro dia correu bem, foi bastante produtivo, mas hoje já foi mais tremido O comprimento não correu como estava à espera, recuperei um bocadinho no dardo e tentei fazer uma corrida um bocado mais consciente, mais tática, nos 800 metros, mas acabou por dar para o torto, não foi como eu queria", admitiu a atleta do Sporting, na zona mista do Alexander Stadium.



Jéssica Barreira, de 29 anos, somou 6.210 pontos, conseguindo a melhor classificação de sempre de uma portuguesa no heptatlo em Campeonatos da Europa de atletismo.



"Sinto-me um bocado desapontada com os 800 metros, acho que desapontei um bocadinho o meu treinador, porque temos estado a trabalhar para fazer mais e melhor, mas hoje, infelizmente, falhou. Mas, mesmo assim, era 21.ª do ranking e fiquei em 12.º, com a melhor participação portuguesa de sempre, nos meus primeiros Europeu, portanto também não posso deixar passar essa parte em branco e tenho de ficar bastante satisfeita com o resultado", resumiu.



A heptatleta 'leonina' ficou a 101 pontos do seu recorde nacional, de 6.311, conseguido já este ano, tendo, o desfecho de hoje, resultado como um incentivo a melhorar.



"Eu ainda sou uma novata nisto. Fiz heptatlo em criança, como todos, em Portugal, e voltei em 2024 e fiz dois, nesse ano. Infelizmente, no ano passado fraturei o pé e fiquei a época toda sem competir. Agora, tenho o recorde nacional, o 12.º lugar nos Europeus e a melhor participação de sempre de Portugal. Estou feliz, porque estou no bom caminho e vou, com o meu treinador, continuar a trabalhar bem", prometeu.



Jéssica Barreira, também recordista nacional dos 100 metros barreiras, melhorou em Birmingham2026 os registos nacionais nesta competição, superando o 16.º lugar de Lecabela Quaresma (5.950), em Berlim2018, e do 18.º de Naide Gomes (5.142), em Munique2002.



A irlandesa Kate O’Connor sagrou-se campeã europeia, com 6.751 pontos, à frente das neerlandesas Emma Oosterwegel (6.713) e Sofie Dokter (6.664), que ficaram no segundo e terceiro lugar, a 38 e 87 pontos, respetivamente.



A atleta do Sporting, de 29 anos, somou 6.210 pontos, após ter dominado a competição do lançamento do dardo, tal como tinha feito na sexta-feira no peso, tendo ainda hoje disputado o salto em comprimento.Jéssica Barreira, recordista nacional do heptatlo (6.311) e dos 100 metros barreiras, melhorou os registos nacionais nesta competição em Europeus, depois do 16.º lugar de Lecabela Quaresma (5.950), em Berlim2018, e do 18.º posto de Naide Gomes (5.142), em Munique2002.