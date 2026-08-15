Europeus de atletismo. Joana Pontes no top 10 da maratona em marcha com recorde nacional

A marchadora do GA Fátima, de 26 anos, melhorou em mais de nove minutos o anterior recorde, que já lhe pertencia (03:51.23), desde este ano, na nova distância longa da marcha atlética.



Joana Pontes ficou a 26.25 minutos da vencedora, a ainda sub-23 italiana Sofia Fiorini, que fixou o recorde do mundo em 03:15.11, deixando a polaca Katarzyna Zdzieblo no segundo posto, a 04.39 minutos, e a espanhola Raquel González no terceiro, a 05.38.



A portuguesa cumpriu praticamente todas as quatro dezenas de quilómetros, no circuito no centro da cidade de Birmingham, entre os 13.º e 18.º lugares, acabando por conquistar três posições nas últimas três voltas.



A atleta natural de Ourém, 27.ª nos 35 quilómetros dos Mundiais Tóquio2025, tinha disputado os 20 quilómetros nos Europeus Munique2022, tendo, então, sido desclassificada.



A 27.ª edição dos Europeus ao ar livre é a primeira com maratona e meia maratona em marcha, depois de várias distâncias, em que Portugal já conquistou um título mundial, por Inês Henriques, nos 50 quilómetros, em Berlim2018, e uma medalha de bronze, por Susana Feitor, nos 10 quilómetros, em Budapeste1998.