Europeus de atletismo. Liliana Cá oitava no lançamento do disco

A lançadora do Sporting, quinta nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, conseguiu o seu melhor lançamento na primeira tentativa, prosseguindo com 58,90, após um nulo no segundo ensaio e outros três, nos últimos.





A portuguesa Liliana Cá lamenta o "dia menos bom" que culminou com o oitavo lugar na final do lançamento do disco dos Campeonatos da Europa de atletismo Birmingham2026, com um arremesso a 60,87 metros e quatro nulos.



"Fiz um bom aquecimento, entrei minimamente bem, só que, depois, não me consegui encaixar. Em prova, sentia que estava a faltar alguma coisa na técnica e não consegui descobrir o quê, mesmo com o meu treinador a dizer. É aquele dia menos bom que toda a gente tem e, a mim, aconteceu-me hoje", reconheceu.



A lançadora do Sporting, de 39 anos, desceu do pódio europeu para o oitavo lugar, depois do bronze em Roma2024, quando melhorou a quinta posição de Munique2022 - foi ainda nona em Barcelona2010 e sétima em Berlim2018.



"Não é bem uma desilusão, porque é um ano de treino e sabemos que temos momentos altos e momentos baixos, só que não sabemos quando é que calha. Calhou-me hoje. Agora é descansar e trabalhar para a próxima época", afirmou, na zona mista do Alexander Stadium.



A lançadora do Sporting, quinta nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, conseguiu o seu melhor lançamento na primeira tentativa, prosseguindo com 58,90, após um nulo no segundo ensaio e outros três, nos últimos.



A neerlandesa Jorinde van Klinken juntou o título do disco à medalha de prata no peso, sucedendo à croata heptacampeã Sandra Elkasevic, com a marca de 67,67 metros, logo na primeira tentativa.









Van Klinken, vice-campeã no peso em Birmingham2026, evoluiu da prata em Roma2024 para o ouro no disco nesta edição, aproveitando o ano sabático da 'estrela' croata, com a marca de 67,67 metros, logo na primeira tentativa.A alemã Shanice Craft terminou na segunda posição, com 65,72, enquanto a sueca Vanessa Kamga assegurou a medalha de bronze, com 64,61.Com o oitavo lugar, Liliana Cá, de 39 anos, desceu do pódio europeu, depois do bronze em Roma2024, quando melhorou o quinto lugar alcançado em Munique2022 - foi ainda nona em Barcelona2010 e sétima em Berlim2018.