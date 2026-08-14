Europeus de atletismo. Mariana Machado 14.ª nos 10.000 metros

Duas das 16 medalhas de ouro conquistadas por Portugal em Europeus ao ar livre foram nos 10.000, ambas em Helsínquia, por Fernanda Ribeiro, em 1994, e Dulce Félix, em 2012.





Mesmo sem recorde, Mariana Machado satisfeita por melhorar marca de entrada





A portuguesa Mariana Machado ambicionava melhorar o recorde pessoal nos 10.000 metros na final dos Europeus de atletismo Birmingham2026, acabando por se conformar com o 14.º lugar.



“Estava à espera de bater o meu recorde pessoal, claramente estou a valê-lo, mas a verdade é que a prova não foi propícia para isso. Ainda assim, saio satisfeita por chegar aqui e estar a ganhar competitividade, com o 14.º lugar, depois de chegar como 18.ª”, afirmou a atleta do Sporting de Braga.



Na zona mista do Alexander Stadium, depois de ter cumprido as 25 voltas à pista inglesa em 32.27,09 minutos, ligeiramente acima do seu recorde pessoal (32.11,96), Mariana Machado, de 25 anos, reconheceu a preparação atribulada para esta competição.



“A verdade é que não consegui entrar numa competição em que tivesse tempo de entrar em treinos muito específicos. Não deu para preparar os 5.000 e optei pelos 10.000, que achei que podia favorecer-me com uma prova um bocadinho mais rápida. Não foi, mas ainda assim acho que consegui um resultado de valor e estou orgulhosa, acima de tudo, da jornada ter conseguido chegar aqui”, explicou.



A atleta do Sporting de Braga estreou-se nos 10.000 metros em Europeus, depois de ter desistido nos 5.000 em Roma2024: “Fico satisfeita por estar relativamente saudável e por representar o meu país, isso é o mais importante, e dei tudo lá dentro, pelo que tenho de estar orgulhosa e os portugueses também”.



A italiana Nadia Battocletti sagrou-se bicampeã dos 10.000, tal como tinha feito nos 5.000, merecendo o elogio de Mariana Machado.



“Competir com a Nádia Battocletti é muito especial e eu já compito com ela desde que comecei a praticar atletismo. Eu já lhe ganhei uma vez, mas a verdade é que ela está farta de me ganhar a mim e à maior parte de todos os atletas do mundo”, recordou.



Com mestrado em Medicina, a atleta portuguesa destacou a carreira dual da italiana, formada em Engenharia Civil.



“Ela não perde uma prova. É extraordinária, em talento, simpatia e tem de ser um exemplo para todos, porque também sempre conciliou os estudos. Nós somos muito mais do que atletas e, por isso, acho que temos um valor incalculável e é também um orgulho para poder estar nesta geração tão exigente que temos”, concluiu.



Battocletti venceu a prova dos 10.000, três dias depois de se ter sagrado bicampeã dos 5.000, repetindo o feito conseguido na capital italiana, à frente da neerlandesa Maureen Koster (31.45,76) e da belga Jana van Lent (31.47,81), segunda e terceira classificadas, respetivamente.



Duas das 16 medalhas de ouro conquistadas por Portugal em Europeus ao ar livre foram nos 10.000, ambas em Helsínquia, por Fernanda Ribeiro, em 1994, e Dulce Félix, em 2012.







Battocletti cumpriu as 25 voltas à pista do Alexander Stadium em 31.41,17 minutos, três dias depois de se ter sagrado bicampeã dos 5.000 metros, repetindo em Birmingham2026 o feito conseguido na capital italiana, à frente da neerlandesa Maureen Koster (31.45,76) e da belga Jana van Lent (31.47,81), segunda e terceira classificadas, respetivamente.Mariana Machado, de 25 anos, concluiu a prova no 14.º posto, com o tempo de 32.27,09, ligeiramente abaixo do seu recorde pessoal em 32.11,96.A atleta do Sporting de Braga estreou-se nos 10.000 metros em Europeus, depois de ter desistido nos 5.000 em Roma2024.