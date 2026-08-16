Europeus de atletismo. Pedro Buaró sexto no salto com vara

Em igualdade com o norueguês Sondre Guttormsen, o varista do Benfica, de 25 anos, conseguiu a melhor classificação de sempre de um português na disciplina, superando o oitavo lugar de Edi Maia, em Zurique2014.



Buaró, recordista nacional, passou a fasquia inicial a 5,55 e 5,70, depois de um nulo, sem conseguir transpôr os 5,85, do seu recorde nacional, conseguido já este ano.



O sueco Armand Duplantis, recordista mundial com 6,31 metros, procura o quarto ‘cetro’ europeu seguido, para o juntar aos dois títulos olímpicos, aos três mundiais ao ar livre e quatro em pista curta, frente ao grego Emmanouil Karalis, ‘vice’ em Roma2024 e Tóquio2025.



Enquanto Duplantis prescindiu de saltar a 5,95 metros, lidera Karalis que passou essa fasquia à primeira tentativa, enquanto o bronze já está entregue ao francês Baptiste Thiery, que se ficou nos 5,85.