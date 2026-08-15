Europeus de atletismo. Pichardo e Nader tentam medalhas, Agate de Sousa a qualificação

Pichardo avançou para a final, que vai ser disputada a partir das 20:17, com 17,16 metros, o melhor salto da qualificação, mais 11 centímetros do que italiano de Andy Díaz, também natural de Cuba e detentor da melhor marca do ano (17,87).





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Já Isaac Nader procura o primeiro pódio em Europeus ao ar livre, depois da medalha de bronze ‘indoor’ em Torun2025, às 21:07, numa final em que deve ter como principais adversários o britânico Jake Wightman, de quem ficou atrás nas eliminatórias, o francês Azeddine Habz e o alemão Robert Farken.





No Alexander Stadium, Agate de Sousa, campeã do mundo do salto em comprimento em pista curta, disputa a qualificação para a final, para resultados acima ou iguais a 6,80 metros ou para as 12 melhores.



A medalha de bronze em Roma2024 detém o quarto melhor salto do ano, conseguido em fevereiro, ainda antes da vitória sob telha, na Polónia, com 6,97 metros, em Madrid, atrás da italiana Larissa Iapichino e da alemã Malaika Mihambo, primeira e segunda da hierarquia, ‘vice’ e campeã há dois anos, respetivamente.



Os dois ‘reis’ portugueses de Tóquio2025 tentam conquistar a ‘coroa’ europeia, que, no caso de Pichardo, passa por reconquistar, uma vez que já arrebatou o cetro em Munique2022, antes de ser relegado para a prata em Roma2024.