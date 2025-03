Europeus de Atletismo. Quatro campeões olímpicos à prova na pista curta

Sem o sueco Armand Duplantis, que há dias melhorou o recorde mundial no salto com vara pela 11.ª vez, para 6,27 metros, o norueguês Jakob Ingebrigtsen centra as atenções na Arena Omnisport Apeldoorn.



Aos 24 anos, o campeão olímpico dos 5.000 metros procura a terceira ‘dobradinha’ consecutiva nos 1.500 e nos 3.000 metros, para igualar o recorde de sete medalhas de ouro em Europeus ‘indoor’, desde 1977 na posse do velocista russo Valeriy Borzov (seis nos 60 metros e um nos 50).



Ingebrigtsen, que conta com a rivalidade do português Isaac Nader nos 1.500, é o líder mundial nesta distância, na qual já conquistou a medalha de ouro em Tóquio2020, procurando, nos 3.000, o seu quarto cetro seguido – em Glasgow2019 não foi além da prata nas sete voltas e meia.



A Ucrânia domina no salto em altura, com a recordista mundial e campeã olímpica Yaroslava Mahuchikh como líder do ano (2,01), juntamente com Oleh Doroshchuk (2,32).



No salto em comprimento, o grego Miltiadis Tentoglou, ouro em Tóquio2020 e Paris2024, depara-se com o jovem italiano Mattia Furlani, de 20 anos, que chega aos Países Baixos com a melhor marca mundial do ano (8,37), tal como a alemã Malaika Mihambo.



A outra medalha de ouro olímpica em Apeldoorn2025 é a alemã Yemisi Ogunleye, que, no lançamento do peso, enfrenta a anfitriã Jessica Schilder, bicampeã da Europa ao ar livre, e, claro, as portuguesas Auriol Dongmo, que, apesar de ainda procurar a melhor forma, defende os títulos conquistados em Torun2021 e em Istambul2023, e Jessica Inchude, terceira do ano.



Outros cinco atletas chegam aos Países Baixos com as melhores marcas do ano, casos dos noruegueses Henriette Jaeger, nos 400 (50,41), e Sander Skotheim, no heptatlo (6.484 pontos), o italiano Leonardo Fabbri, no peso (21,95), a finlandesa Saga Vanninen, no pentatlo (4.843), e o alemão Max Hess (17,41), que beneficia das ausências do espanhol Jordan Díaz e do português Pedro Pichardo, ambos medalhados em Paris2024, batendo-se frente ao italiano Andy Díaz.



Parcialmente ausente vai estar a anfitriã Femke Bol, uma das mais medalhadas atletas da modalidade, com quatro ‘metais’ olímpicos, outros tantos em Mundiais e cinco em Europeus, mas que, para se preparar melhor para a temporada ao ar livre, vai marcar presença nos 4x400 metros, prova em que os Países Baixos são campeões olímpicos e que atribui o último dos 60 títulos em disputa em Apeldoorn2025.



Os Europeus ‘indoor’ vão ser disputados pela terceira vez nos Países Baixos, depois de Roterdão1973 e Haia1989.