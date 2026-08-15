Europeus de atletismo. Vitória Oliveira bate recorde na meia maratona em marcha

"Sabia que estava num excelente momento de forma, treinei muito bem, tive o azar de ter ficado doente na véspera dos Campeonatos de Portugal, mas o meu treinador soube gerir muito bem a situação. Senti-me superbem e, apesar de saber que estava bem, não contava, num percurso tão duro - talvez o mais duro que fiz em campeonatos internacionais -, levar daqui um recorde nacional por menos quatro minutos, é absolutamente fantástico", reconheceu a atleta natural de Loures.



Vitória Oliveira, de 33 anos, subiu quatro posições relativamente à presença em Roma2024, então 17.ª nos 20 quilómetros, depois de conquistar três lugares nos últimos dois quilómetros, dos 21,095.



"Ainda não estou a acreditar", desabafou Vitória Oliveira, em declarações aos jornalistas, na zona mista das provas de estrada dos Europeus Birmingham2026, instalada na Cathedral Square, no centro da cidade, junto ao circuito de um quilómetro para a marcha, após ter melhorado o seu anterior recorde nacional, de 01:40.40, que tinha conseguido em 22 de março último, em Porto de Mós.



A marchadora lusa, que esta época alinha nos madeirenses do Jardim da Serra, terminou a prova a 06.04 minutos da vencedora, a espanhola María Pérez, que estabeleceu o recorde mundial em 01:30.06, deixando a italiana Alexandrina Mihai no segundo lugar, a 58 segundos, e a ucraniana Lyudmila Olyanovska no terceiro, a 01.01 minutos.



A 27.ª edição dos Europeus ao ar livre é a primeira com meia maratona em marcha, depois de várias distâncias, em que Portugal já conquistou um título mundial, por Inês Henriques, nos 50 quilómetros, em Berlim2018, e uma medalha de bronze, por Susana Feitor, nos 10, em Budapeste1998.



"O meu maior desafio, agora, é manter-me saudável até aos Jogos Olímpicos de Los Angeles2028. Costumo dizer que Paris2024 foi um sonho, nunca imaginei estar na preparação para LA2028. Acho que estou no bom caminho. Mas, sim, esse é o desafio, quem sabe com mais recordes pelo caminho, mas a pensar nos Jogos", concluiu Vitória Oliveira.



