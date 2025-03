Europeus: Gerson Baldé salta diretamente para a final

O atleta do Benfica, de 25 anos, superou os oito metros da qualificação direta para a final, logo na primeira tentativa, igualando o seu melhor registo do ano, a três centímetros do seu recorde pessoal.



"Claro que é um bom indicador. Nestas competições eu entro sempre confiante, um pouco nervoso, claro, mas sempre confiante, porque a qualificação era possível e muito acessível", reconheceu.



Quase tão rápido como chegou à final, marcada para sexta-feira, às 20:34 locais (19:34 em Lisboa), Gerson Baldé compareceu na zona mista da Arena Omnisport Apeldoorn, onde foi prontamente felicitado pela namorada, apresentando argumentos para o concurso.



"O meu objetivo é lutar pelas medalhas e vamos ver o que vai dar. Senti-me bem, este é um piso muito rápido e eu gosto muito de competir assim, com este ambiente do público", sublinhou o atleta do Benfica, que já tinha conseguido 8,11 em 11 de janeiro, no Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Oeiras.



Gerson Baldé conquistou um lugar na final com o melhor registo da jornada, sendo um dos quatro que superaram a marca de qualificação, tendo as restantes vagas sido atribuídas aos outros quatro melhores, o último dos quais o espanhol Lester Lescay, com 7,81.



Carlos Calado é o recordista nacional do salto em comprimento, com os 8,22 metros conseguidos em Espinho, em 26 de janeiro de 2002, e o detentor da melhor classificação portuguesa na competição, com o segundo lugar em Valência1998.