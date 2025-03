Europeus: Isaac Nader conquista bronze nos 1500 metros

Foi a segunda medalha portuguesa nos 1.500 metros no dia de hoje, depois da prata de Salomé Afonso na corrida feminina, e a sexta na distância em Europeus de pista coberta, depois de Rui Silva (1998, 2002, 2009) e Carla Sacramento (1996).

"Já não é para a próxima, hoje consegui"

Apesar de ter alcançado o pódio pela primeira vez numa prova desta envergadura, o atleta algarvio de 25 anos não escondeu algum desapontamento.





“Nunca esperei ter um sabor tão agridoce da minha primeira grande medalha internacional, porque não consigo desfrutar, há que desfrutar e é preciso ficar contente, mas há pessoas que não conseguem e eu tenho estado nesse limiar”, tentou explicar.



O atleta, que confirmou na pista o terceiro registo do ano entre os inscritos na prova, ficou a cobiçar o segundo lugar de Habz.



“O Ingebrigtsen é muito difícil de ganhar, ainda, e, mesmo assim, ficámos perto. Fica um sabor amargo porque segundo era sempre, mas o francês foi melhor, e foi segundo e eu levo o terceiro”, referiu.



Na zona mista, Isaac Nader recordou algumas mensagens nas redes sociais em que se adivinhava sempre o seu sucesso adiado, até hoje.



“Vestir esta camisola [da seleção portuguesa] tem um peso diferente, e o rabinho fica mais apertado, mas, efetivamente, só comprovei o que era capaz. Dizia-se que, com o Nader, é sempre para a próxima. Agora, já não é para a próxima. Hoje, consegui”, realçou.





(Com Lusa)

Nader, de 25 anos, conquistou a 31.ª medalha para Portugal na história dos Europeus 'indoor', e a segunda nesta edição nos Países Baixos, ao correr a distância em 3.37,10 minutos, atrás de Ingebrigtsen, campeão da Europa com 3.36,56, e do francês Azeddine Habz, segundo com 3.36,92.