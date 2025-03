Europeus: João Coelho avança para a final dos 400 metros

O atleta do Sporting, de 25 anos, conquistou uma das seis vagas na corrida decisiva, marcada para sábado, 21:20 locais (20:20 em Lisboa), graças ao terceiro lugar na primeira série das semifinais, com o tempo de 46,02 segundos, atrás do húngaro Attila Molnár (45,48), primeiro, e do francês Jimy Soudril (45,99), segundo.



“Foi uma corrida igual [à das eliminatórias], queria ter ficado em segundo. Ainda tentei no final, mas não deu. Tive sensações positivas e acho que, amanhã, na final, vai ser uma boa prova. Espero que me calhe uma pista decente e, de certeza, vou dar tudo para fazer cair o recorde nacional”, afirmou o velocista natural de Alhandra.



Na semifinal, João Coelho foi um centésimo mais lento do que nas eliminatórias, quando conseguiu a melhor marca do ano (46,01), ficando, mesmo assim, a 16 centésimos do seu recorde nacional, de 45,86, alcançado em 02 de março de 2024.



“Se o recorde nacional não cair, acho que vai ser uma boa prestação. Chegar a uma final num Europeu, não me podia deixar mais contente”, admitiu João Coelho, na zona mista da Arena Omnisport Apeldoorn.



João Coelho cumpre a segunda presença em Europeus ‘indoor’, após o oitavo lugar em Istambul2023, e de ter sido operado a um tumor maligno na tiroide, em novembro do ano passado.



“Na altura foi a primeira internacionalização em pista coberta e, agora, chego aqui com outra maturidade e confiança. Acho que é isso que me faz crescer. Esta geração dos 400 está brutal e, de qualquer maneira, temos de nos impor na pista, para mostrar o valor, lá dentro”, acrescentou.



João Coelho avançou para a corrida decisiva com o quarto tempo entre os apurados nas duas semifinais, também atrás do polaco Maksymilian Szed, vencedor da outra série, em 45,78.



O melhor resultado nacional nas duas voltas à pista sob telha é o quinto posto conquistado por Carlos Silva em Valência1998.