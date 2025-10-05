Europeus. Pogacar conquista primeiro título, portugueses desistem

Pogacar, de 27 anos, tornou-se o primeiro esloveno campeão europeu, concluindo com êxito uma longa fuga de 75 quilómetros e completando os 202,5 entre Privas e Guilherand-Granges (França) em 4:59.29 horas, menos 31 segundos do que o belga Remco Evenepoel e 3.41 minutos relativamente ao francês Paul Seixas, segundo e terceiro classificados.

João Almeida, segundo classificado na recente edição da Volta a Espanha, que não alinhou no contrarrelógio de quarta-feira devido a uma indisposição, desistiu da prova, tal como Rui Costa e Tiago Antunes, enquanto António Morgado nem sequer chegou a participar, vítima de problemas gastrointestinais.