Europeus: Tiago Luís Pereira na final no triplo salto

O atleta do Sporting, de 31 anos, assegurou a presença no concurso decisivo da competição que está a ser disputada nos Países Baixos, marcado para sábado, às 18:40 locais (17:40 em Lisboa), com 16,50 metros, na terceira tentativa, após dois nulos.



“Eu tentei qualificar-me logo no primeiro, infelizmente, não foi válido, o segundo também não, mas, lá consegui. Sabia que, fazendo um salto válido, ia qualificar-me”, explicou.



Com a sua melhor marca de 2024, Tiago Luís Pereira alcançou o quarto salto da qualificação, apenas atrás dos italianos Andrea Dallavalle (16,87), Andy Díaz (1,74) e o alemão Max Hess (16,72), que superaram os 16,70 de apuramento direto, após receber mais indicações do treinador Ivan Pedroso.



“Os treinadores querem que as qualificações sejam despachadas o mais rapidamente possível, não é ficar até à última com a possibilidade de ficar de fora. Acredito que um atleta com o meu palmarés tem de despachar a qualificação mais rapidamente. Mas, o que seria um português sem um pouco de drama”, referiu.



Além do bronze conquistado no ano passado, Tiago Pereira, que tem 17,11 como recorde pessoal e 17,08 ‘indoor’, foi quarto nas últimas edições dos Europeus, sob telha, em Istambul2023, e ao ar livre, em Roma2024.



O ausente Pedro Pichardo, medalha de ouro olímpica em Tóquio2020 e mundial em Budapeste2023, que prepara a época de verão, é o recordista nacional, com os 17,60 metros que lhe valeram o segundo título europeu ‘indoor’ seguido, reeditando o feito de Nelson Évora, campeão em Praga2015 e em Belgrado2017.



“Na final, vai ser chegar, desfrutar e saltar bem. Eu sinto-me bem, estou capaz e os dois primeiros saltos mostraram que estou bem capaz de saltar e saltar longe”, assegurou.



Portugal conquistou medalhas no triplo salto masculino nas últimas cinco edições de Europeus em pista curta, contando ainda com a prata de Évora em Glasgow2019, sem que isso responsabilize o único representante na final nos Países Baixos.



“Eu não olho para a história. Cada atleta é um atleta, eu tenho de fazer o meu percurso, focar-me em mim, fazer os melhores saltos possíveis e tentar chegar o mais longe possível”, rematou.



Tiago Luís Pereira foi o quinto português a qualificar-se para finais em Apeldoorn2025, depois de Isaac Nader, Salomé Afonso e Patrícia Silva, nos 1.500 metros, e de Gerson Baldé, no comprimento, enquanto João Coelho avançou para as semifinais nos 400.