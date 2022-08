Europeus2022. Pichardo procura o título europeu

Pichardo é grande candidato a vencer a prova, para a qual diz ter vindo para ganhar, sem revelar se vai tentar chegar, mais uma vez, aos 18 metros, no que seria o primeiro português a fazê-lo.



Além de Pichardo, o dia no atletismo fica igualmente marcado pela qualificação do triplo salto feminino, na qual Patrícia Mamona não se compromete com um objetivo declarado, prometendo apenas fazer tudo para dar um bom salto.



Em relação às outras modalidades, apenas o ténis de mesa tem portugueses a competir, com a realização dos primeiros encontros dos quadros principais de singulares femininos e masculinos.



A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.



A seleção portuguesa conquistou, até ao momento, uma medalha de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.



Programa dos portugueses para quarta-feira (horas portuguesas):



- Atletismo:



10:40: 400 metros barreiras: Vera Barbosa.



11:35: Triplo salto: Patrícia Mamona.



19:15: Triplo salto masculino, final: Pedro Pablo Pichardo e Tiago Pereira.



19:30: 110 metros barreiras, semifinais: João Vítor Oliveira.



19:54: 110 metros barreiras, semifinais: Abdel Larrinaga.



21:22: 110 metros barreiras, final: Abdel Larrinaga, João Vítor Oliveira (caso se apurem).



- Ténis de mesa:



8:30: Pares femininos, ronda de 16.



10:15: Singulares femininos, ronda de 64.



15:35: Pares femininos, quartos de final (em caso de apuramento).



17:30: Singulares masculinos, ronda de 64.