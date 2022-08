Europeus2022: Português Isaac Nader falha final dos 1.500 metros em Munique

Com apenas 12 vagas disponíveis entre as duas séries, o 12.º e penúltimo lugar na primeira deixou poucas perspetivas de êxito ao atleta luso, sendo que a derradeira marca se situou em 3.39,30.



A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.



A seleção portuguesa conquistou até ao momento uma medalha de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista.