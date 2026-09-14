EuroVolley 2026. Portugal soma quarta derrota consecutiva frente à Ucrânia



Na terça-feira, Portugal, quinto do Grupo B, com um ponto, defronta a Macedónia do Norte. A Ucrânia, que segue com o pleno de quatro vitórias em quatro jogos, defronta, no mesmo dia, a Polónia, com a qual deve discutir o primeiro lugar do grupo.



c/ Lusa A Ucrânia, que segue com o pleno de quatro vitórias em quatro jogos, defronta, no mesmo dia, a Polónia, com a qual deve discutir o primeiro lugar do grupo.

A seleção lusa até começou melhor e liderou por 6-3 o primeiro set, porém os ucranianos, favoritos à entrada para a partida, não tardara a garantir reviravolta.Oleh Plotnytskyi, com 19 pontos, e Dmytro Yanchuk, com 15, destacaram-se nos ucranianos, enquanto os portugueses Manuel Figueiredo e Lourenço Martins somaram ambos oito.