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EuroVolley 2026. Portugal soma quarta derrota consecutiva frente à Ucrânia
A seleção portuguesa sofreu, esta segunda-feira, a quarta derrota em quatro jogos no Grupo B do Campeonato da Europa de Voleibol, ao perder por 3-0 com a Ucrânia.
Depois das derrotas com a campeã em título Polónia (0-3), a coanfitriã Bulgária (0-3) e Israel (2-3), a formação das ‘quinas’ estava obrigada a vencer, mas voltou a ceder, agora face aos ucranianos, pelos parciais de 25-18, 25-18 e 25-19.
A formação comandada por João José já não depende de si própria para acabar nos quatro primeiros do agrupamento, posição que permite chegar aos ‘oitavos’, e pode até ser eliminada da 34ª edição do Europeu esta segunda-feira.
A formação comandada por João José já não depende de si própria para acabar nos quatro primeiros do agrupamento, posição que permite chegar aos ‘oitavos’, e pode até ser eliminada da 34ª edição do Europeu esta segunda-feira.
A seleção lusa até começou melhor e liderou por 6-3 o primeiro set, porém os ucranianos, favoritos à entrada para a partida, não tardara a garantir reviravolta.
Oleh Plotnytskyi, com 19 pontos, e Dmytro Yanchuk, com 15, destacaram-se nos ucranianos, enquanto os portugueses Manuel Figueiredo e Lourenço Martins somaram ambos oito.
Na terça-feira, Portugal, quinto do Grupo B, com um ponto, defronta a Macedónia do Norte. A Ucrânia, que segue com o pleno de quatro vitórias em quatro jogos, defronta, no mesmo dia, a Polónia, com a qual deve discutir o primeiro lugar do grupo.
Oleh Plotnytskyi, com 19 pontos, e Dmytro Yanchuk, com 15, destacaram-se nos ucranianos, enquanto os portugueses Manuel Figueiredo e Lourenço Martins somaram ambos oito.
Na terça-feira, Portugal, quinto do Grupo B, com um ponto, defronta a Macedónia do Norte. A Ucrânia, que segue com o pleno de quatro vitórias em quatro jogos, defronta, no mesmo dia, a Polónia, com a qual deve discutir o primeiro lugar do grupo.
c/ Lusa