Evelise Veiga saltou para a final do comprimento

Um dia depois de ter completado 27 anos, Evelise Veiga terminou a qualificação no sétimo lugar, com os 6,53 do seu terceiro salto, depois de ter conseguido 6,32 e 6,40 nas primeira e segundas tentativas.

A final do salto em comprimento está marcada para domingo, às 19:50 locais (16:50 em Lisboa).



"As qualificações são sempre muito duras. E, às vezes, injustas. Esta não teve marcas extraordinárias salvo os 6,98 da [sérbia] Ivana [Vuleta]. Houve marcas que não eram inalcançáveis e estive sempre um bocadinho fora da competição, não abri como queria, mas tinha de fazer cada salto como se fosse o último", revelou.



Em estreia em Campeonatos da Europa em pista coberta, Evelise Veiga chegou à zona mista da Ataköy Arena, em Istambul, visivelmente emocionada, depois de ter assegurado o sétimo dos oito lugares de finalistas, à frente da romena Alina Rotaru-Kottmann (6,52).



"Eu choro sempre. Mas estou muito emocionada porque acreditava que podia estar na final, mas tinha de estar ao meu melhor nível porque as minhas adversárias são muito fortes. Foi duro, mas consegui", assumiu.



No domingo, na final, Evelise Veiga, que tem 6,58 como recorde pessoal, quer "sonhar, porque ainda é de graça", mas também desfrutar do momento.



"Não me quero deslumbrar com o que já passou, porque este não é o trabalho de uma época, é o trabalho de muitos anos, ando aqui há 16 anos, para chegar aqui e estar no melhor nível, por isso, tenho de aproveitar quando as coisas estão a fluir e a sair como idealizámos", salientou.



Natural da ilha de Santiago, em Cabo Verde, volta à final de uma grande competição, depois do oitavo lugar no salto em comprimento dos Europeus ao ar livre de 2018 e das presenças nas qualificações do triplo nos Mundiais de 2019 e nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e do comprimento nos Mundiais e nos Europeus de 2022.



"Se calhar, o que mudou foi, talvez, a experiência, a maturidade... A vida de um atleta é tentar, todas as épocas, ultrapassar um obstáculo, uma parede, e eu hoje quis e consegui superar", sublinhou.



Na antevisão à final, marcada para domingo, às 19:50 locais (16:50 em Lisboa), Evelise Veiga deixa tudo em aberto.



"A qualificação já passou, amanhã [no domingo] é uma nova oportunidade e são seis ensaios. Eu posso lutar por uma medalha, mas também posso estar a lutar pelo oitavo, estou entre as melhores e tenho de acreditar até ao fim e acreditar que sou tão especial, como elas, e que tudo é possível", concluiu.



O recorde nacional do salto em comprimento é de 7,00 e foi alcançado em 2008 por Naide Gomes, que detém também as duas melhores presenças lusas em Europeus `indoor`, com os triunfos em Madrid2005 e Birmingham2007.