Evenepoel conquista Amstel Gold Race





(Com Lusa)





Num sprint a dois, depois de 40 quilómetros juntos, o bicampeão olímpico Evenepoel atacou a cerca de 250 metros da meta, instalada em Valkkenburg, depois de 257,2 quilómetros desde Maastricht, impondo-se em 5:59.40 horas, deixando o rival a um segundo.O primeiro grupo perseguidor chegou a 1.59 minutos, liderado pelo francês Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates), que completou o pódio.O atleta, que ostenta ainda seis medalhas de ouro mundiais e quatro europeias, cumpriu o desafio a uma média de 42,9 km/hora.Evenepoel, que inscreveu pela primeira vez o seu nome no lote de ganhadores da competição da cervejeira, vingou assim a derrota para o dinamarquês em 2025, aproveitando a ausência do esloveno Tadej Pogacar para garantir o oitavo triunfo da época e o 74.º da carreira.“É o mais importante triunfo esta época. Significa muito para mim, pois adoro esta prova. Foi uma corrida aberta. Estava muito confiante e senti-me bem. Estou muito orgulhoso pelo trabalho de equipa, que controlou bem a corrida e deixou-me em boa posição para discutir o triunfo. É fantástico vencer aqui”, congratulou-se o ciclista de 26 anos.Na competição feminina, inesperado êxito da espanhola Paula Blasi, que surpreendeu as favoritas com uma fuga a solo iniciada a 22 quilómetros da meta, com a polaca Kasia Nieuwiadoma e a neerlandesa Demi Vollering, ambas vencedoras do Tour de França, e que completaram o pódio, a chegarem a 27 segundos, com 15 segundos de avanço para um primeiro pelotão.“É incrível. Eu nem estava escalada para correr esta prova. Fui chamada à última hora para substituir algumas companheiras de equipa lesionadas”, comentou Blasi.A espanhola cumpriu os 158,1 quilómetros do traçado em 4:02.15.