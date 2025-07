Evenepoel desiste da Volta a França

Terceiro classificado da passada edição, o duplo campeão olímpico, de 25 anos, desistiu quando faltavam percorrer mais de 100 quilómetros dos 182,6 entre Pau e Luchon Superbagnères, após ter tido um novo dia mau na prova francesa.



O líder da Soudal Quick-Step quebrou quando o Tour entrou nos Pirenéus, perdendo tempo para os outros candidatos quer na 12.ª etapa, quer na ‘cronoescalada’ de sexta-feira, na qual foi, inclusive, ‘dobrado’ pelo dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que tinha partido dois minutos antes.



“Fui verdadeiramente mau”, desabafou o líder da juventude na sexta-feira, após ter sido apenas 12.º classificado na ‘cronoescalada’ de 10,9 quilómetros entre Loudenvielle e o alto de Peyragudes.



Campeão mundial e olímpico de contrarrelógio, Evenepoel teve uma performance desastrosa, cedendo 02.39 minutos para o vencedor da etapa, o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates).



“Foi um dia muito mau, uma péssima prestação da minha parte. “Espero que não haja uma explicação, que sejam só uns dias como este e que não aconteça no sábado”, resumiu o campeão da Vuelta2022.



Vencedor do contrarrelógio da quinta etapa da ‘Grande Boucle’, Remco Evenepoel ocupava, à partida para a 14.ª tirada, o último lugar do pódio desta edição, a 07.24 minutos do camisola amarela Pogacar.



Com a desistência do belga, o alemão Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) subiu virtualmente a terceiro da geral.