Evenepoel é tricampeão mundial de contrarrelógio com `dobragem` a Pogacar

Em Kigali, no Ruanda, no dia inaugural dos primeiros Mundiais de estrada em África, Evenepoel repetiu os feitos do australiano Michael Rogers (2003 a 2005) e do alemão Tony Martin (2011 e 2013), os únicos que tinham, até hoje, conquistado três títulos mundiais de contrarrelógio consecutivos.



Último a partir para os 40,6 quilómetros do percurso, o belga ‘voou’ para manter a camisola arco-íris e venceu em 49.46 minutos, menos 1.14 do que australiano Jay Vine e 2.36 do que o compatriota Ilan van Wilder.



No próximo domingo, no fecho dos Mundiais, Evenepoel vai ter a oportunidade de ser o primeiro ciclista a vencer os títulos mundiais de contrarrelógio e de fundo, depois de já o ter feito nos Jogos Olímpicos Paris2024.



“Estava verdadeiramente num dia bom. Espero guardar esta forma para o próximo domingo”, assumiu Evenepoel, que conseguiu a 66.ª vitória da carreira, um terço das quais alcançadas em contrarrelógios.



O momento do duríssimo contrarrelógio, com quatro subidas e partes em empedrado, aconteceu a pouco mais de dois quilómetros do final, quando Evenepoel ultrapassou o aparentemente imbatível Pogacar, que tinha partido dois minutos e meio antes, deixando o ainda campeão de fundo a 2.37 minutos, na quarta posição.



“Quando ele me ultrapassou, foi obviamente difícil de engolir. Mas é o Remco, ele é tão rápido, é incrível o quão bom ele é no contrarrelógio”, assumiu Pogacar, que não teve a melhor prenda no dia do seu 27.º aniversário.



Pogacar espera agora que Evenepoel tenha estado a 100% hoje, mas apenas a 99% na prova de fundo, explicando que a presença em duas clássicas no Canadá acabou por afetar a sua preparação para o contrarrelógio, mas que essas corridas foram “essenciais para estar 100% preparado para a prova de fundo”, que é o seu “principal objetivo”.



“Pouco importa se o passei [a Pogacar], eu só queria pedalar o mais forte possível. Foi verdadeiramente um grande dia”, assumiu Evenepoel.



Num dia em que a UAE Emirates bateu o recorde de triunfos numa só temporada, com 86, os seus ciclistas não conseguiram mais uma nos Mundiais, apesar de terem três corredores no top 5, com o mexicano Isaac del Toro a ser quinto, a 2.40, atrás de Vine e Pogacar.



Sem qualquer português presente no contrarrelógio, houve dois representantes de equipas lusas, entre os quais o vencedor da Volta a Portugal, o russo Artem Nych (Anicolor-Tien21), a correr como atleta neutral, foi 22.º classificado, a 5.37 minutos, dois lugares atrás do sul-africano Byron Munton (Feirense-Beeceler), que gastou mais 5.05 do que Evenepoel.



No contrarrelógio feminino, a suíça Marlen Reusser sagrou-se campeã mundial pela primeira vez, depois de já ter vencido em três ocasiões a especialidade nos Europeus e conquistado duas medalhas de prata em Mundiais.



Especialista no ‘crono’, no qual conquistou metade das suas 34 vitórias, Reusser concluiu os 31,2 quilómetros em 43.09 minutos, menos 51 do que a neerlandesa Anna van der Breggen e 1.04 do que Demi Vollering, também dos Países Baixos.



“Ainda me custa acreditar. Tentei tantas vezes, que parece um sonho tornado realidade”, assumiu a nova campeã mundial.

