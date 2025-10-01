Evenepoel junta título europeu de `crono` ao mundial e olímpico

Apenas 10 dias depois de se ter sagrado campeão mundial em Kigali, Evenepoel triunfou em 28.26 minutos, no final dos 24 quilómetros, entre Loriol-sur-Drôme e Étoile-sur-Rhône, em França, menos 43 segundos do que o italiano Filippo Ganna e 1.08 do que o dinamarquês Niklas Larsen.

O português Nelson Oliveira, que fraturou o quinto metacarpo da mão direita no final de agosto, terminou o contrarrelógio na 19.ª posição, a 2.40 minutos de Evenepoel.

Já João Almeida não alinhou no `crono` por não se sentir bem, indicou o agente do vice-campeão da Vuelta2025, João Correia, à agência Lusa.