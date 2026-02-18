Mais Modalidades
Ciclismo
Evenepoel perde liderança da Volta aos EAU
O ciclista italiano Antonio Tiberi (Bahrain-Victorius) assumiu hoje o comando da Volta aos Emirados Árabes Unidos, destronando Remco Evenepoel, depois de vencer a terceira etapa.
Tiberi gastou 4:24.44 horas nos 183 quilómetros que ligaram Umm al Quwain ao alto de Jebel Mobrah, onde estava instalada uma contagem de montanha de primeira categoria, com Evenepoel, tricampeão mundial e campeão olímpico, a ficar a 2.04 minutos.
No topo dos 15 quilómetros, com uma inclinação de 8,1% de declive, o ciclista italiano ganhou com 15 segundos de vantagem para o mexicano Isaac Del Toro, vencedor da etapa inaugural, e 29 em relação ao belga Lennert Van Eetvlet (Lotto Intermarché).
Del Toro segue agora em segundo da geral, a 21 segundos de Antonio Tiberi, enquanto Remco Evenepoel caiu para a 11.ª posição, a 1.44 minutos do líder.
O português Afonso Eulálio foi 29.º na etapa de hoje, a 3.06 minutos de Tiberi, seu companheiro de equipa na Bahrain Victorious.
A quarta etapa, na quinta-feira, tem um traçado de 182 quilómetros à volta de Fujairah, com um ‘desenho’ plano e adequado para velocistas, à medida do ‘aerobullet’ Remco Evenepoel, capaz de devolver o belga aos lugares da frente.
(Com Lusa)