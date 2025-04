Evenepoel regressa à competição com vitória na clássica Flèche Brabançonne

O português António Morgado (UAE Emirates) terminou a 65.ª edição da prova na terceira posição, a 27 segundos do vencedor, que cronometrou 3:35.14 horas, e bateu ao sprint o compatriota Wout Van Aert (Visma-Lease a Bique).



“Fiquei surpreendido comigo. Corri muito descansado. Estou especialmente satisfeito com o meu sprint. Ultimamente tenho trabalhado bastante a minha ‘explosão’, e deu resultado”, afirmou Evenepoel, de 25 anos, no final dos 162,5 quilómetros da prova.



O campeão olímpico de fundo e contrarrelógio estava fora de competição desde 03 de dezembro do ano passado, quando embateu contra a porta de um veículo dos correios, depois de a carteira a ter aberto abruptamente, ficando com fraturas numa costela, omoplata e mão direitas, contusões nos pulmões e uma deslocação da clavícula direita, que rasgou os ligamentos envolventes.



Evenepoel, que voltou aos treinos no início de fevereiro, tinha o regresso previsto para março, mas acabou por adiá-lo para a Flèche Brabançonne, antes das outras três clássicas das Ardenas (a Amstel Gold Race, em 20, a Flèche Wallonne, em 23, e a Liège-Bastogne-Liège, em 27), após o regresso aos treinos no início de fevereiro.