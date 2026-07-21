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Evenepoel vence etapa 16 da Volta a França
O belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) ganhou a segunda etapa consecutiva na 113.ª Volta a França, ao impor-se no contrarrelógio e diminuir a diferença para o camisola amarela Tadej Pogacar (UAE Emirates).
O tricampeão mundial em título da especialidade foi o mais rápido no exercício individual de 26,1 quilómetros entre Évian Les-Bains e Thonon Les-Bains, que cumpriu em 32.19 minutos, gastando menos 28 segundos do que Pogacar, que foi segundo, e 1.04 minutos do que o dinamarquês Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), terceiro.
Após a 16.ª etapa, Evenepoel, que somou a quarta vitória da carreira e a segunda consecutiva na prova francesa, reforçou o segundo lugar da geral, que é liderada pelo esloveno Pogacar, com 4.32 minutos de vantagem sobre o belga e 6.51 para o mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates), que fecha o pódio.
Esta 16.ª etapa do Tour ficou ainda marcada pelo abandono do alemão Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), terceiro na última edição da prova, que hoje foi vítima de uma queda já nos metros finais do contrarrelógio, quando ocupava o quinto lugar no arranque da tirada.
Na quarta-feira, os sprinters puros têm uma derradeira oportunidade no final dos 174,7 quilómetros entre Chambéry e Voiron.
Após a 16.ª etapa, Evenepoel, que somou a quarta vitória da carreira e a segunda consecutiva na prova francesa, reforçou o segundo lugar da geral, que é liderada pelo esloveno Pogacar, com 4.32 minutos de vantagem sobre o belga e 6.51 para o mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates), que fecha o pódio.
Esta 16.ª etapa do Tour ficou ainda marcada pelo abandono do alemão Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), terceiro na última edição da prova, que hoje foi vítima de uma queda já nos metros finais do contrarrelógio, quando ocupava o quinto lugar no arranque da tirada.
Na quarta-feira, os sprinters puros têm uma derradeira oportunidade no final dos 174,7 quilómetros entre Chambéry e Voiron.
(Com Lusa)