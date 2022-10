Ex-basquetebolista da NBA Dikembe Mutombo com diagnóstico de tumor cerebral

Mutombo, de 56 anos, tem sido, após a sua retirada, um dos embaixadores da NBA, participando em inúmeros eventos de promoção e divulgação do basquetebol e da Liga.



"Está a receber o melhor tratamento possível, de uma equipa de especialistas em Atlanta e está animado com o início do tratamento", informou a família do antigo jogador, pedindo privacidade, de modo a que este possa focar-se no tratamento.



O antigo jogador, de 2,18 metros e cerca de 120 quilos, disputou 18 épocas na NBA, ao serviço dos Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New York Knicks, New Jersey Nets e Houston Rockets.



Mutombo, que disputou oito 'All star', foi quarto vezes eleito o jogador defensivo do ano, integrou três vezes a equipa ideal da NBA e entrou no 'Hall of Fame' em 2015, é o segundo jogador com mais desarmes de lançamento na história da NBA, atrás de Hakeem Olajuwon.