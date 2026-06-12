Ex-campeã mundial Gudaf Tsegay suspensa por doping





(Com Lusa)

Tsegay, de 29 anos, chegou a um acordo para ser suspensa por quatro meses, depois de admitir ter cometido uma violação do regulamento antidoping, devido à presença de um metabolito de Letrozole, uma substância proibida.Em 5 de dezembro de 2025, teve um controlo positivo e foi notificada em 26 de janeiro, defendendo, no dia seguinte, que lhe tinha sido prescrito Letrozole devido a um problema de saúde.O pedido de autorização de uso terapêutico foi autorizado, mas sem retroatividade, com a atleta, que assumiu a culpa e o uso da substância, e a AIU a chegarem a um acordo para a suspensão de quatro meses.O período de suspensão de Tsegay vai de 1 de junho, quando a etíope aceitou o acordo, até 30 de setembro.Medalha de bronze nos 5.000 metros nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, Gudaf Tsegay conquistou o ouro na mesma prova nos Mundiais de 2022 e nos 10.000 metros no ano seguinte, tendo ainda mais três medalhas em Mundiais.